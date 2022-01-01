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مكالمة مسربة لنجلي مرتضى منصور تهز الشارع المصري

الأربعاء 16 فبراير 2022 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكالمة مسربة لنجلي مرتضى منصور تهز الشارع المصري



القاهرة / وكالات /

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا مسربا لنجلي رئيس نادي الزمالك، أمير وأحمد مرتضى منصور، وتناول التسجيل سبا بأفظع الشتائم لرموز النادي الأبيض.

وهز التسريب الصوتي الشارع الرياضي المصري عامة و"الزمالكاوي" خاصة، وتناول كيف أقنع أمير مرتضي منصور، شقيقه الأكبر أحمد مرتضى، بعدم الترشح لمنصب نائب الرئيس في مجلس إدارة الزمالك، حتى لا يخسر وجوده في مجلس النادي كما حدث في الانتخابات الماضية، مطالبا شقيقه الأكبر بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهذا ما سيمكنه من إدارة النادي بالطريقة التي يراها بدعم من والده مرتضى منصور.

وقال أمير مرتضى في المكالمة المسربة، محذرا شقيقه من مغبة خوضه الانتخابات على مقعد نائب الرئيس: "لو حدث وفاز هشام نصر بمنصب نائب الرئيس وسقطت في الانتخابات، أبوك راح يتجنن!".

وهاجم أمير مرتضى خلال التسجيل المسرب، عددا من رموز الزمالك وعلى رأسهم نجم النادي السابق أيمن يونس، ونائب رئيس الزمالك السابق، المستشار أحمد جلال إبراهيم، وأمين الصندوق الحالي خالد لطيف.

وكانت المفاجأة التي فجرها أمير مرتضى منصور خلال التسجيل، هي أنه هو من يحكم ويدير نادي الزمالك بعيدا عن وجوده في مجلس الإدارة، والأمور تدار بالشكل الذي يختاره ويراه هو، ولا يتدخل أحد في عمله.

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