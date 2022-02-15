بالفيديو: هدف قاتل من مبابي يهدي سان جرمان الفوز على ريال مدريد

باريس/سما/

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا قاتلا بنتيجة 1-0 ضد ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر نجم الفريق كيليان مبابي في الثواني الأخيرة عند الدقيقة (90+4)، بعد تلقيه تمريرة سحرية بالكعب من نيمار داخل المنطقة ليسددها بين قدمي كورتوا.

هدف لن يُنسى يا مبابي ???? pic.twitter.com/AJ0SuYGUQT — متعب (@m1tebii) February 15, 2022



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان، إثر عرقلة داني كارفاخال لكيليان مبابي داخل المنطقة، وتولى ليونيل ميسي مهمة تنفيذها لكن تيبو كورتوا حارس مرمى الملكي تألق في التصدي لها، عند الدقيقة 62.

Penalty Missed Lionel Messi ???????? pic.twitter.com/HeJsasF6vz — GOALLLLL (@GOALLLLL6) February 15, 2022



بهذا اقترب البي أس جي من بلوغ الدور ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 9 مارس المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب "سانتياغو برنابيو".