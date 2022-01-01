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تبون: كل محاولات زرع الفتن بين الرئاسة والجيش وراءها المغرب و"إسرائيل"

الأربعاء 16 فبراير 2022 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تبون: كل محاولات زرع الفتن بين الرئاسة والجيش وراءها المغرب و"إسرائيل"



الجزائر/سما/

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن كل محاولات الوقيعة بين الرئاسة والجيش وزرع الفتن والأخبار الكاذبة، يقف وراءها المغرب وإسرائيل.

وأضاف خلال لقائه ممثلي الصحافة الجزائرية يوم الثلاثاء أنه يتم محاولة بناء ديمقراطية حقيقية ومسؤولة وليس ديمقراطية واجهة في البلاد.

وفي سياق آخر، كشف عبد المجيد تبون أنه سيتم الاتفاق على تاريخ انعقاد القمة العربية بالجزائر خلال اجتماع وزراء الخارجية في شهر مارس المقبل.

وأكد أنه لا توجد أي خلافات بين القادة العرب حول موعد عقد القمة المقبلة.

وأضاف أن جميع القادة العرب أبدوا ارتياحهم لانعقاد القمة العربية في الجزائر.

وتابع: "القادة العرب يدركون أن الجزائر تقف مسافة واحدة بين الفرقاء وتسعى للم الشمل العربي".

#الجزائر #المغرب #اسرائيل

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