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مظاهرات في البحرين رفضا لزيارة بينيت..(فيديوهات)

الثلاثاء 15 فبراير 2022 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات في البحرين رفضا لزيارة بينيت..(فيديوهات)



المنامة/سما/

 تداولت حسابات معارضة ونشطاء على موقع تويتر، مساء الثلاثاء، فيديوهات لمسيرة في المنامة أحرق خلالها محتجون أعلاما إسرائيلية وداسو عليها، رفضا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين.

كما رفع المشاركون شعارات منددة بسياسات الحكومة البحرينية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ووصل بينيت، مساء الإثنين، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى  البحرين.

وكانت تظاهرات انطلقت أمس في الذكرى الـ11 لثورة 14 فبراير/ شباط، وتم خلالها التنديد بالتطبيع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#بينيت #البحرين

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