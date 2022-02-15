نتنياهو يدعو لإقامة مظاهرة كبرى الخميس ضد بينيت

القدس المحتلة/سما/

دعا بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الثلاثاء، إلى إقامة مظاهرة كبرى ضد سلفه الحالي، نفتالي بينيت، الخميس المقبل.



ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، طالب من خلاله مواطنيه الإسرائيليين بالخروج في مظاهرة كبيرة ضد بينيت، بسبب تورط جهاز الشرطة الإسرائيلي في عمليات تجسس على مواطنين.



وأوضح نتنياهو في تغريدته أنه يدعو المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج في مظاهرة كبيرة في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، بعد غدا، في أحد الميادين الكبرى بمدينة تل أبيب، وهو ميدان "هبيما" بوسط المدينة.

הפגנה — חמישי הקרוב בשעה 19:00 ברחבת הבימה בתל אביב. דורשים ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הריגול המשטרתי - מייד! pic.twitter.com/4WCIqUDld8 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 15, 2022

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد طالب من جهازي الأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد" المشاركة في عمليات التقصي للتحقق من تورط جهاز الشرطة الإسرائيلية في عمليات تجسس على مواطنين ومشتبهين إسرائيليين قيد التحقيق، وذلك باستخدام برمجية "بيغاسوس" التي تنتجها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.





وقرر بينيت، قبل يومين، فحص الـ26 مسؤولا من رؤساء سلطات محلية وبلديات ومدراء عامين ووكلاء وزارات، والذي قالت عنهم ملحق "كالكاليست" الاقتصادي التابع لصحيفة هآرتس العبرية، إن الشرطة راقبتهم من خلال استخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة "إن إس أو"".



وقال مصدر إسرائيلي مطلع: "بموجب التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية فإنه من بين الـ26 اسم الذين ذكروا في تحقيق (كالكاليست) تم تشغيل برنامج (بيغاسوس) فقط على ثلاثة بموجب أمر قضائي، ونجحوا باختراق هاتف واحد فقط".



وأكد مصدر مطلع على التفاصيل في ديوان رئيس الحكومة بينيت أن "السبب بضم ممثلين للشاباك والموساد لطاقم التحقيق هي معرفتهم بالتقنيات التي يزعم انه تم استخدامها، وأيضا لأنهم مستقلين ومنظماتهم غير مرتبطة بالحدث بشكل مباشر".