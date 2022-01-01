  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" توجه نداء جديدا لمواطنيها في أوكرانيا وتدرس نقل السفارة من كييف

الثلاثاء 15 فبراير 2022 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" توجه نداء جديدا لمواطنيها في أوكرانيا وتدرس نقل السفارة من كييف



القدس المحتلة/سما/

وجهت "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، نداء جديدا لمواطنيها في أوكرانيا وسط ما اعتبرته "تزايد مؤشرات التصعيد" هناك.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "أُجري هذا الصباح تقييم جديد للوضع في غرفة العمليات بالوزارة بخصوص الوضع في أوكرانيا، برئاسة وزير الخارجية يائير لابيد".

وأضافت: "في ضوء المؤشرات المتزايدة لإمكانية التصعيد في البلاد، تجدد وزارة الخارجية دعوتها للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا لمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".


وتابعت أن طاقم السفارة الإسرائيلية في كييف، برئاسة السفير ميشال برودسك والذي يضم تعزيزات قنصلية وصلت من وزارة الخارجية في "إسرائيل"، يواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المحتاجين.

وكشفت أن "موظفين آخرين من وزارة الخارجية سيصلون اليوم إلى مدينة لفيف غرب أوكرانيا للاستعداد لاحتمال نقل السفارة".

وقالت إنه بناء على طلب السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، وافقت الجامعات الرئيسية في البلاد على السماح للطلاب الإسرائيليين بمواصلة دراستهم عن بعد، وبالتالي السماح لهم بمغادرة البلاد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "أدعو الإسرائيليين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد. نافذة فرصة الخروج توشك على الإغلاق".

وكانت "إسرائيل" قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.

ويقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي، منهم ما يزيد عن ألفي طالب، معظمهم من فلسطيني الداخل.

وفي الأشهر القليلة الماضية، اتهمت الولايات المتحدة والغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.

وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.

#اسرائيل #كييف

الأكثر قراءة اليوم

بن مناحيم نقلا عن مصادر في فتح: ادارة بايدن منحت الرئيس عباس هذه المدة لنقل السلطة..

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

كان العبرية: سيتم رفع حالة التأهب الأمني على حدود غزة في حالتين فقط

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

اسرائيل: إذا اجتاز حزب الله حاجز الألف صاروخ دقيق سنشُنّ الحرب رغم تكلفتها وصعوبتها..

احتفاء إسرائيلي باستقبال السيسي لوزيرة الطاقة الاسرائيلية (شاهد)

صحيفة : إحباط مخطط حماس لإيذاء الإسرائيليين في الفلبين

الأخبار الرئيسية

مصدر بحماس يكشف حقيقة التقارير الاعلامية عن محاولة الحركة استهداف إسرائيليين بالفلبين

واللا العبري: عام 2022 سيكون متفجرا وعنيفا و بشكل خاص في الضفة

اول

أول تعليق أميركي على بدء الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا

صحيفة

معاريف: لهذه الأسباب يجب أن يشعر الإسرائيليون بالقلق

واشنطن

واشنطن تعقب على أحداث الشيخ جراح

الاتصالات الفلسطينية