  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

صور: بينيت يلتقي ملك البحرين وولي عهده في المنامة

الثلاثاء 15 فبراير 2022 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: بينيت يلتقي ملك البحرين وولي عهده في المنامة



المنامة/سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، التقى اليوم الثلاثاء، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة.
 
وأضافت القناة، أن بينت بحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة الملف الإيراني.
 
وأشارت القناة، إلى أن بينت التقى في وقت سابق اليوم خلال زيارته للبحرين، ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.
 
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينت التقى أيضًا وزراء الخارجية، والصناعة، والنقل البحرينيين، وبحث معهم سبل تحقيق الاستفادة القصوى من الميزات الجغرافية المشتركة بين إسرائيل والبحرين، بهدف تسهيل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا.
 
ونشر مكتب رئيس الوزراء، صورًا من حفل استقبال بينت، الذي أقامته البحرين في قصر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.



=

==

===

====

=========

#نفتالي بينيت #البحرين
==
===
====
=========
بب

الأكثر قراءة اليوم

بن مناحيم نقلا عن مصادر في فتح: ادارة بايدن منحت الرئيس عباس هذه المدة لنقل السلطة..

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

كان العبرية: سيتم رفع حالة التأهب الأمني على حدود غزة في حالتين فقط

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

اسرائيل: إذا اجتاز حزب الله حاجز الألف صاروخ دقيق سنشُنّ الحرب رغم تكلفتها وصعوبتها..

احتفاء إسرائيلي باستقبال السيسي لوزيرة الطاقة الاسرائيلية (شاهد)

صحيفة : إحباط مخطط حماس لإيذاء الإسرائيليين في الفلبين

الأخبار الرئيسية

مصدر بحماس يكشف حقيقة التقارير الاعلامية عن محاولة الحركة استهداف إسرائيليين بالفلبين

واللا العبري: عام 2022 سيكون متفجرا وعنيفا و بشكل خاص في الضفة

اول

أول تعليق أميركي على بدء الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا

صحيفة

معاريف: لهذه الأسباب يجب أن يشعر الإسرائيليون بالقلق

واشنطن

واشنطن تعقب على أحداث الشيخ جراح

الاتصالات الفلسطينية