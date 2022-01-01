صور: بينيت يلتقي ملك البحرين وولي عهده في المنامة

المنامة/سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، التقى اليوم الثلاثاء، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة.



وأضافت القناة، أن بينت بحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة الملف الإيراني.



وأشارت القناة، إلى أن بينت التقى في وقت سابق اليوم خلال زيارته للبحرين، ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينت التقى أيضًا وزراء الخارجية، والصناعة، والنقل البحرينيين، وبحث معهم سبل تحقيق الاستفادة القصوى من الميزات الجغرافية المشتركة بين إسرائيل والبحرين، بهدف تسهيل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا.



ونشر مكتب رئيس الوزراء، صورًا من حفل استقبال بينت، الذي أقامته البحرين في قصر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.





















