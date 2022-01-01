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الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

الثلاثاء 15 فبراير 2022 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر



وكالات/سما/

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا، حسب وكالة أنباء "رويترز".


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو (حزيران) بلغ 1879.48 دولار.


كما ارتفع الذهب 0.6 في المئة بالعقود الأميركية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.


وقال ستيفن إينيس المدير لدى "إس.بي.آي أسيت مانجمنت" إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم.


وأضاف "إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا".


وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.


وتراجع الدولار قليلا فيما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.


وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.79 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 1026.86 دولار. وتراجع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2349.82 دولار

#الذهب #سعر الذهب

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