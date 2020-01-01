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تركي يصاب بكورونا 14 شهرا على التوالي!

الثلاثاء 15 فبراير 2022 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي يصاب بكورونا 14 شهرا على التوالي!



وكالات / سما /

أعلنت السلطات الصحية التركية إصابة مواطن بفيروس كورونا المستجد لمدة 14 شهراً على التوالي.

وتم تشخيص إصابة مظفر كاياسان (56 عاماً) بـ كوفيد-19 لأول مرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2020، ومنذ ذلك الحين وصلت نتائج اختباره الإيجابية إلى 78 مرة.

وبسبب تدابير الصحة العامة التركية، يخضع كاياسان لعزل داخل منزلة منذ أكثر من عام.

وأمضى كاياسان المصاب بسرطان الدم 9 أشهر في المستشفى، وخمسة أشهر محبوساً في منزله في إسطنبول.

وبسبب حالته الفريدة من نوعها، فإن إصابة مظفر كاياسان بكورونا تعني أنه لا يمكنه رؤية أحفاده إلا من خلال النافذة وعبر تطبيق فيس تايم.

وأكد كاياسان أن أعظم أمنياته هي أن يرى عائلته وجهاً لوجه، وقال: ليس لدي مشكلة هنا سوى عدم القدرة على لمس أحبائي، إنه أمر صعب للغاية.

وقال أطباء كاياسان إنه كافح من أجل التعافي من كوفيد-19 ، لأنه يعاني من ضعف المناعة بسبب سرطان الدم.

#فيروس كورونا #كورونا #تركيا #تركي #المناعة #سرطان الدم

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