مخاوف من نشر الانترنت الفضائى لسبيس إكس.. تفاصيل

وكالات / سما /

بدأت شركة سبيس إكس، الشركة المصنعة للفضاء ومقرها كاليفورنيا، خططًا لنشر ما يقرب من 30 ألف قمر صناعي لكوكبة الأقمار الصناعية ستارلينك.

ونمت مجموعة Starlink التي تم طرحها لتوفير تغطية الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لنسبة كبيرة من الأرض إلى أكثر من 1700 قمر صناعي حتى عام 2021، وفي يناير 2020، أصبحت أكبر كوكبة أقمار صناعية تم إطلاقها على الإطلاق.

لكن أحدث خطة لنشر 30 ألف قمر صناعي أثارت مخاوف ومعارضة من خبراء الصناعة وبعض الشركات الكبرى وانضمت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إلى المعركة حسبما نقل موقع Techbooky.

وحصلت كوكبة Space X على ترخيص لحوالي 12000 قمر صناعي ستوفر خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض، وكان أحدث طلب لها للحصول على ترخيص لكوكبة من الجيل الثاني من 30000 قمر صناعي هو ما يتسبب في حدوث تموجات.

كانت الوكالة الحكومية الأمريكية قد كتبت إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للتعبير عن تحفظاتها.

ذكرت الوكالة: "ناسا لديها مخاوف بشأن احتمال حدوث زيادة كبيرة في وتيرة أحداث الاقتران والتأثيرات المحتملة لعلوم ناسا ومهام رحلات الفضاء البشرية."

وجادلت الوكالة أيضًا بأنه نظرًا لوجود 25000 جسم إجمالي متتبع في المدار وحوالي 6100 أقل من 600 كيلومتر، فإن توسع Gen2 بواسطة SpaceX's Gen2 "من شأنه أن يزيد عن ضعف عدد الأجسام المتعقبة في المدار ويزيد عدد الأجسام التي تقل عن 600 كيلومتر، ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف ".

كما شارك جوناثان ماكدويل، عضو لجنة الجمعية الفلكية الأمريكية التي تدرس تأثيرات الأقمار الصناعية على علم الفلك ، مخاوف مماثلة:

وقال: "لقد كنا مهتمين بوجود هذه الأعداد الكبيرة من الأقمار الصناعية التي تتداخل مع الملاحظات الفلكية.. أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الخبرة مع عدة آلاف من الأقمار الصناعية العاملة قبل أن نتمكن من زيادة عددهم إلى عشرات الآلاف."

كشف مؤسس Space X ، الملياردير إيلون ماسك في 15 كانون يناير في تغريدة أن سبيس إكس لديها 1،469 قمراً صناعياً من Starlink ، مع 272 من الأقمار الصناعية التي تنتقل إلى المدارات التشغيلية قريباً.

ومن بين الشركات الأخرى التي أثارت مخاوف مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، شركة تجارة التجزئة الإلكترونية، أمازون التي تعهدت حتى الآن بإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في بناء 3236 من هذه الأقمار الصناعية من خلال برنامج Project Kuiper الخاص بها، أثارت Dish Network أيضًا اعتراضاتها على خطط مجموعة Starlink.

قدمت أمازون أسباب اعتراضها الأخير كما قالت في إطار تطبيق سبيس إكس، "يمكن لمئات بل وأكثر من عشرة آلاف من الأقمار الصناعية سبيس إكس أن تعمل على نفس ارتفاعات نظام كايبر، محذرة من أن" تأثير هذا التداخل المداري سيكون دراماتيكياً زيادة المخاطر والأعباء الأخرى على نظام كايبر "وطلبت من لجنة الاتصالات الفدرالية فرض" شروط معقولة.