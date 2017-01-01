بنزيما يُشعل حماس جمهور ريال مدريد بخصوص مبابي

وكالات / سما /

تحدث كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، عن مُواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يرتبط بخطوة انتقال مُحتملة للميرنجي الموسم المُقبل.

وسيلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي الفريقان من جديد يوم 9 مارس في الإياب على أرض سانتياجو برنابيو بمدريد.

وقال بنزيما، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”اللعب ضد مبابي مُميز لأننا نلعب في المُنتخب الوطني الفرنسي سوياً”.

وتابع بنزيما :”الجميع يعرف أنه في يومٍ ما يُمكن أن ينتقل مبابي لمدريد، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو لعب هذه المُباراة أولاً والفوز بها”.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان بعد لاتفاقٍ بشأن تمديد التعاقد، وتشير كل التوقعات إلى أن الريال سيكون الوجهة الجديدة للنجم الفرنسي.

وكان مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين لعب بقميص الباريسيين 202 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 153 هدفاً، وصنع 77 هدفاً لزملائه.