  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بنزيما يُشعل حماس جمهور ريال مدريد بخصوص مبابي

الثلاثاء 15 فبراير 2022 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنزيما يُشعل حماس جمهور ريال مدريد بخصوص مبابي



وكالات / سما /

تحدث كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، عن مُواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يرتبط بخطوة انتقال مُحتملة للميرنجي الموسم المُقبل.

وسيلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي الفريقان من جديد يوم 9 مارس في الإياب على أرض سانتياجو برنابيو بمدريد.

وقال بنزيما، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”اللعب ضد مبابي مُميز لأننا نلعب في المُنتخب الوطني الفرنسي سوياً”.

وتابع بنزيما :”الجميع يعرف أنه في يومٍ ما يُمكن أن ينتقل مبابي لمدريد، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو لعب هذه المُباراة أولاً والفوز بها”.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان بعد لاتفاقٍ بشأن تمديد التعاقد، وتشير كل التوقعات إلى أن الريال سيكون الوجهة الجديدة للنجم الفرنسي.

وكان مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من موناكو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين لعب بقميص الباريسيين 202 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 153 هدفاً، وصنع 77 هدفاً لزملائه.

#كريم بنزيما #ريال مدريد #كيليان مبابي

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"إسرائيل" تعبث بـ"صواعق التفجير" مع جبهة غزة بالهجوم على الشيخ جراح.. وحماس: صبرنا له حدود

احتفاء إسرائيلي باستقبال السيسي لوزيرة الطاقة الاسرائيلية (شاهد)

البطش: محادثات مع مصر حول ما يجري في الشيخ جراح وتوجه لفعل جماهيري شرق غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

حسين الشيخ : رئيس الشعب الفلسطيني لن يأتي إلا بتلك الطريقة

الأخبار الرئيسية

صحيفة : إحباط مخطط حماس لإيذاء الإسرائيليين في الفلبين

اسرائيل: إذا اجتاز حزب الله حاجز الألف صاروخ دقيق سنشُنّ الحرب رغم تكلفتها وصعوبتها..

الصحة بغزة: تسجيل 14 حالة وفاة و1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بن مناحيم نقلا عن مصادر في فتح: ادارة بايدن منحت الرئيس عباس هذه المدة لنقل السلطة..

كان العبرية: سيتم رفع حالة التأهب الأمني على حدود غزة في حالتين فقط

الاتصالات الفلسطينية