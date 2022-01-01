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ليفربول يرصد التعاقد مع نجمين جديدين

الثلاثاء 15 فبراير 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يرصد التعاقد مع نجمين جديدين



وكالات / سما /

يرصد نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع نجمين جديدين في الفترة الصيفية المقبلة لترميم كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب من أجل الموسم المقبل 2022 -2023.

وأكدت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن فريق ملعب أنفيلد رود يفكر بشكل جاد في التعاقد مع النجم الفرنسي كورينتين توليسو، متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني، الذي يرتبط بعقد مع الفريق البافاري، يصل لخط النهاية في يونيو القادم.

ويقترب توليسو من حمل حقيبته والرحيل عن الفريق البافاري بمجرد نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي للتوقيع على عقد جديد.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن ليفربول يريد أيضاً انتداب نجم فريق روما الإيطالي، نيكولو زانيولو، على أمل استغلال وضعيته في فريق ملعب الأولمبيكو، والمحاولة للحصول على توقيعه على عقد في الصيف القادم.

ووصلت مفاوضات روما مع زانيولو من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين إلى طريق مسدود في الآونة الأخيرة، ما يجعل ليفربول يركز اهتمامه أكثر على الوصول بالصفقة لطريق النور.

#ليفربول #يورجن كلوب

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