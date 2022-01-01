  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يشكك بقدرات رانجنيك ويحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 15 فبراير 2022 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يشكك بقدرات رانجنيك ويحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

يعاني مانشستر يونايتد من توتر في الأجواء بين اللاعبين والمدرب الجديد رالف رانجنيك، وهذا انعكس أيضاً على أداء ونتائج الفريق في الأسابيع الماضية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعبين أصحاب الوزن الثقيل في غرفة خلع ملابس الشياطين الحمر غير مقتنعين بقدرات رالف رانجنيك التدريبية، وعلى رأسهم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر وجه رانجنيك انتقادات شبه صريحة لرونالدو لغيابه عن التهديف في آخر 6 مباريات، حيث أوضح أنه يجب أن يسجل المزيد من الأهداف في ظل الفرص العديدة التي يصنعها الفريق على حد تعبيره.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه رغم خلاف رونالدو مع رانجنيك، إلا أنه لا يفكر بمغادرة مانشستر يونايتد في الصيف القادم، على عكس ما تدعيه بعض المصادر أن اللاعب قرر الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وأضاف التقرير أن رونالدو يشعر بسعادة كبيرة في العيش بمدينة مانشستر، وكذلك الأمر بالنسبة لعائلته، ولا يوجد لديه أي نية للقيام بمزيد من التنقلات قبل انتهاء مسيرته الاحترافية. لاسيما وأنه من المفترض رحيل رالف رانجنيك بنهاية الموسم وقدوم مدرب آخر، وبنسبة كبيرة سيكون ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.

#كريستيانو رونالدو #رانجنيك #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"إسرائيل" تعبث بـ"صواعق التفجير" مع جبهة غزة بالهجوم على الشيخ جراح.. وحماس: صبرنا له حدود

احتفاء إسرائيلي باستقبال السيسي لوزيرة الطاقة الاسرائيلية (شاهد)

البطش: محادثات مع مصر حول ما يجري في الشيخ جراح وتوجه لفعل جماهيري شرق غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

حسين الشيخ : رئيس الشعب الفلسطيني لن يأتي إلا بتلك الطريقة

الأخبار الرئيسية

صحيفة : إحباط مخطط حماس لإيذاء الإسرائيليين في الفلبين

اسرائيل: إذا اجتاز حزب الله حاجز الألف صاروخ دقيق سنشُنّ الحرب رغم تكلفتها وصعوبتها..

الصحة بغزة: تسجيل 14 حالة وفاة و1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بن مناحيم نقلا عن مصادر في فتح: ادارة بايدن منحت الرئيس عباس هذه المدة لنقل السلطة..

كان العبرية: سيتم رفع حالة التأهب الأمني على حدود غزة في حالتين فقط

الاتصالات الفلسطينية