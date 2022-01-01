رونالدو يشكك بقدرات رانجنيك ويحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

يعاني مانشستر يونايتد من توتر في الأجواء بين اللاعبين والمدرب الجديد رالف رانجنيك، وهذا انعكس أيضاً على أداء ونتائج الفريق في الأسابيع الماضية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعبين أصحاب الوزن الثقيل في غرفة خلع ملابس الشياطين الحمر غير مقتنعين بقدرات رالف رانجنيك التدريبية، وعلى رأسهم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر وجه رانجنيك انتقادات شبه صريحة لرونالدو لغيابه عن التهديف في آخر 6 مباريات، حيث أوضح أنه يجب أن يسجل المزيد من الأهداف في ظل الفرص العديدة التي يصنعها الفريق على حد تعبيره.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه رغم خلاف رونالدو مع رانجنيك، إلا أنه لا يفكر بمغادرة مانشستر يونايتد في الصيف القادم، على عكس ما تدعيه بعض المصادر أن اللاعب قرر الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وأضاف التقرير أن رونالدو يشعر بسعادة كبيرة في العيش بمدينة مانشستر، وكذلك الأمر بالنسبة لعائلته، ولا يوجد لديه أي نية للقيام بمزيد من التنقلات قبل انتهاء مسيرته الاحترافية. لاسيما وأنه من المفترض رحيل رالف رانجنيك بنهاية الموسم وقدوم مدرب آخر، وبنسبة كبيرة سيكون ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.