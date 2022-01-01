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باريس سان جيرمان يكشف موقف نيمار وراموس من خوض لقاء ريال مدريد

الثلاثاء 15 فبراير 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يكشف موقف نيمار وراموس من خوض لقاء ريال مدريد



وكالات / سما /

أعلن باريس سان جيرمان، أن نجمه نيمار الغائب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، جاهز لخوض القمة المرتقبة ضد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح سان جيرمان، أن مدافعه الإسباني سيرخيو راموس، هو الوحيد الذي سيغيب عن مواجهة ريال مدريد بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتقام مباراة سان جيرمان وضيفه ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان المدرب الأرجنتيني لباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، أبدى بعد الفوز على رين في الدوري الفرنسي (1-0) الجمعة الماضي، تفاؤله بشأن فرص "عودة نيمار إلى الملاعب".

وصرح الأرجنتيني: "يتعين الحذر من التوقعات التي لا تتطابق أحيانا مع الواقع. تطور حالة نيمار جيد جدا. أتمنى أن يكون في المجموعة، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتشكل عودة نيمار، حتى لو أنه من المنتظر أن يجلس على دكة البدلاء في لقاء الريال بسبب غيابه الطويل عن الملاعب، بشرى سارة لبوكيتينو، الذي بدا جليا حاجة تشكيلته إلى المؤهلات الإبداعية للنجم البرازيلي، أحد أكثر اللاعبين تأثيرا على أسلوب لعب الفريق.

#باريس سان جيرمان #نيمار #سيرجيو راموس #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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