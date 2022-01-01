أراوخو يستفز لاعب إسبانيول بكلمات مسيئة في ديربي كتالونيا

وكالات / سما /

استفز مدافع نادي برشلونة، رونالد أراوخو، لاعب إسبانيول، مانويل مورلانيس، بعد تعادل فريقيهما 2-2، في ديربي كتالونيا، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين، وبطاقتين حمراوين لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه، ولاعب خط وسط إسبانيول مورلانيس.

وبحسب قناة "موفيستار" الإسبانية، فإن أراوخو الذي كان على دكة بدلاء برشلونة، اقترب من مورلانيس بعد الطرد ليوبخه بعد مشادته مع بيكيه.

والتقطت الكاميرات أراوخو وهو يصرخ في وجه مورلانيس بعبارة "إلى الدرجة الثانية.. إلى الدرجة الثانية"، ويشير له بيده ملمحا إلى أن إسبانيول ربما يهبط للدرجة الثانية بعد صعوده هذا الموسم.

واعتذر أراوخو بعد المباراة عن تصرفه، حيث كتب على حسابه في موقع "تويتر": "أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها، كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة".

وأكمل: "أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث (أمس)".

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ13.