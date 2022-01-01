جدل حول صورة أردوغان بأصابع "رابعة"

وكالات

أثارت صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو على سلم الطائرة بمناسبة زيارته إلى الإمارات، رافعا ما عد بأنها إشارة "رابعة" حفيظة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد نشر الصورة ذاتها على حسابه في تويتر، معلنا بدء "حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا".

وفيما تشير تغريدة أردوغان إلى أن الصورة التقطت أثناء بدء الرحلة إلى الإمارات، تعامل بعض رواد الإنترنت معها على أنها التقطت بعد انتهاء الزيارة في أبو ظبي.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعود على رسم هذه العلامة بالأصابع الأربعة التي يفسرها الكثيرون على أنها إشارة "رابعة" بدلالاتها السياسية المناهضة للقاهرة.