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أول صورة للأمير حمزة بن الحسين مع ابنه الأمير محمد

الثلاثاء 15 فبراير 2022 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول صورة للأمير حمزة بن الحسين مع ابنه الأمير محمد



وكالات

نشرت الملكة نور الحسين أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين أول صورة لحفيدها نجل الأمير حمزة بن الحسين، الذي رزق به يوم الثلاثاء الماضي.ونشرت الملكة نور عبر "تويتر" صورة للأمير حمزة وهو يحمل نجله الذي أطلق عليه اسم محمدا، وأرفقت الصورة بعبارة: "بركات الحياة السعيدة والامتنان اللامتناهي".

وكان الديوان الملكي الهاشمي أعلن أن "صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة حمزة، رزقا  في السابع من شهر رجب 1443 هجرية، الموافق للثامن من شهر شباط 2022 ميلادية، بمولود أسمياه محمدا، جعله الله قرة عين لوالديه، برعاية عميد آل البيت، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه".

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