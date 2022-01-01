  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا

الثلاثاء 15 فبراير 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا



وكالات

 أصدرت السفارة الأمريكية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، بيانًا حثت فيه المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور.

وقالت السفارة، "لا تسافروا إلى بيلاروسيا بسبب التطبيق التعسفي للقوانين، وخطر الاحتجاز. فضلا عن القلق المتعلق بالتعزيز العسكري الروسي على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا وكورونا وتداعياتها، وقيود الدخول ذات الصلة".

وأضافت لا تسافروا إلى بيلاروسيا وغادروا البلاد عبر الوسائل التجارية أو الخاصة على الفور.

وتجري مناورات روسية – بيلاروسية مشتركة في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/شباط الحالي، تحت عنوان "عزيمة الاتحاد - 2022".

وتخصص هذه المناورات للتدريب على إحباط وصد العدوان الخارجي، وكذلك على مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.

هذا وصرح ممثلو روسيا وبيلاروسا مرارا وتكرارا بأن هذه المناورات تحمل طابعا دفاعيا ولا تهدد أحدا.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

شاهد : فيديو لاول مرة يظهر لحظة اغتيال شهداء نابلس قبل ايام

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"إسرائيل" تعبث بـ"صواعق التفجير" مع جبهة غزة بالهجوم على الشيخ جراح.. وحماس: صبرنا له حدود

شاهد : فيديو يوثق لحظة تنفيذ أسير من غزة عملية الطعن بسجن "نفحة"

احتفاء إسرائيلي باستقبال السيسي لوزيرة الطاقة الاسرائيلية (شاهد)

البطش: محادثات مع مصر حول ما يجري في الشيخ جراح وتوجه لفعل جماهيري شرق غزة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: إذا اجتاز حزب الله حاجز الألف صاروخ دقيق سنشُنّ الحرب رغم تكلفتها وصعوبتها..

الصحة بغزة: تسجيل 14 حالة وفاة و1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بن مناحيم نقلا عن مصادر في فتح: ادارة بايدن منحت الرئيس عباس هذه المدة لنقل السلطة..

كان العبرية: سيتم رفع حالة التأهب الأمني على حدود غزة في حالتين فقط

زيلنسكي

الرئيس الأوكراني يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

الاتصالات الفلسطينية