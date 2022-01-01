خلال مقابلة مع صحيفة بحرينية.. بينيت يهدد إيران ويلمح لتحالف عسكري بالمنطقة

القدس المحتلة / سما /

استغل نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، صحيفة بحرينية لتوجيه تهديداته مجددًا إلى النظام الإيراني الذي اتهمه بأنه يعمل على “تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبتها وبتحقيق الاستقرار والسلام”.

وقال بينيت خلال مقابلة مع صحيفة “الأيام” البحرينية، إن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها، وتدعم “المنظمات الإرهابية” التي تعمل في المنطقة من أجل تحقيق هدفها بتدمير تلك الدول، وتنصيب “تنظيمات إرهابية متعطشة للدماء في مكانها”. وفق تعبيره.

وأضاف ردًا على سؤال حول توقيع إسرائيل اتفاقية أمنية مع البحرين كثاني دولة عربية يتم التوقيع معها بعد المغرب “نحن لن نسمح بذلك .. نحن نقاتل إيران وأتباعها في المنطقة ليل ونهار وسنساعد أصدقاءنا فيما يخص تعزيز السلام والأمن الاستقرار، كلما طُلِب منا ذلك”.

وبشأن الاتفاق النووي والخلاف مع الولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن “الرئيس بايدن هو صديق حقيقي لإسرائيل منذ أكثر من 50 عامًا، وهو يفهم تمامًا، ما هي احتياجاتنا الأمنية، ونعتقد أن إبرام اتفاقية مع إيران يشكل خطأً استراتيجيًا لأن هذا الاتفاق سيمكنها من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم”.

وحول مشاركة الجيش الإسرائيلي لأول مرة في مناورة للأسطول الخامس الأميركي بمياه الخليج، قال بينيت، إن “إسرائيل هي عبارة عن قوة عسكرية ملموسة في المنطقة، وهي تمتلك قدرات عملياتية غير مسبوقة جوًا وبحرًا وبرًا، ونحن معنيون بتوسيع رقعة التعاون العسكري مع أصدقائنا في المنطقة بغية تعزيز الأمن والاستقرار فيه”.

وألمح بينيت، إلى أن إسرائيل تعمل من أجل إنشاء تحالف عسكري بالمنطقة، وأنه خلال السنوات الأخيرة عززت تعاونها في هذا المجال مع دول المنطقة، قائلًا ردًا على سؤال حول تصريحات سابقة لضابط عسكري إسرائيلي حول سعي جيشه لتأسيس تحالف على غرار “التحالف الأطلسي”، حيث رد بينيت “جميعنا نفهم أننا نواجه ذات التحديات فلماذا لا نعمل سويًا على صدها؟، إسرائيل هي دولة قوية يمكن الاعتماد عليها”.

وبشأن العلاقة مع البحرين، قال بينيت إن إسرائيل تسعى إلى “سلام حار للغاية مع البحرين”، وأن “شعبي البلدين سيريان ثمار العلاقات الثنائية كل يوم”، معربًا عن تقديره البالغ للعاهل البحريني وعلى “زعامته الشجاعة التي أفضت إلى إقامة العلاقات بيننا في إطار اتفاقيات إبراهيم”. كما قال.

وأشار إلى أنه خلال زيارته للبحرين سيبحث سلسلة من القضايا وتعزيز العلاقات بيننا في شتى المجالات، بالاقتصاد والخدمات الصحية والسياحة والأمن أيضًا.

المصدر: صحيفة “الأيام” البحرينية