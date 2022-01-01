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احتفاء إسرائيلي باستقبال السيسي لوزيرة الطاقة الاسرائيلية (شاهد)

الثلاثاء 15 فبراير 2022 04:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتفاء إسرائيلي باستقبال السيسي لوزيرة الطاقة الاسرائيلية (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بوزيرة دولة الاحتلال الإسرائيلي للطاقة، كارين الهرار، بشكل لافت وذلك خلال مشاركته في "مؤتمر مصر الدولي للبترول".


وبعد أن دخل السيسي القاعة ورحب بالحضور، غادر المكان المخصص له ليرحب بوزيرة الاحتلال التي وصلت للمشاركة في مؤتمر البترول الذي انطلق الاثنين في القاهرة بمشاركة دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حضر السيسي جلسة وزارية حوارية حول تحول الطاقة في أفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول.


 ونال احتفاء السيسي بالوزيرة الهرار استحسانا واسعا في أوساط الاحتلال، حيث نشرت شخصيات إسرائيلية تغريدات تشكره فيها على التصرف الاستثنائي.


وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على صفحته على تويتر: "الرئيس السيسي، لقد لمستنا جميعا".


وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية: "موقف إنساني نبيل شد انتباه الحضور في مؤتمر الطاقة في القاهرة اليوم عندما قطع الرئيس المصري القاعة لإلقاء التحية على وزيرة الطاقة الإسرائيلية".
 

 


في سياق متصل، أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الإثنين، انضمام مصر رسميا للوكالة بصفة عضو.

جاء ذلك، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" بالقاهرة، بحسب ما بثته القناة الأولى المصرية.

وقال بيرول: "أود أن أشاطركم هذا النبأ الجيد اليوم في ضوء هذه التطورات بمصر، وعقب طلب الحكومة المصرية، فأنا أتطلع إلى انضمام مصر للوكالة الدولية للطاقة كعضو مشارك".

وأضاف: "نحن مهتمون بتعميق التعاون وعلى استعداد لتقديم أي دعم في السنوات المقبلة".

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها "الأهرام"، و"اليوم السابع" و"الشروق"، إعلان بيرول انضمام مصر رسميا لعضوية الوكالة الدولية للطاقة.

وارتفعت صادرات قطاع البترول المصري خلال 2021 بنسبة 85 بالمئة، إلى 13 مليار دولار، بحسب كلمة لوزير البترول طارق الملا، بالمؤتمر، نقلتها صحيفة "الأهرام

#عبد الفتاح السيسي #كارين الهرار #مصر #اسرائيل

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