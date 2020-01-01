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ترامب يؤكد أنه "صانع الملوك"

الإثنين 14 فبراير 2022 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يؤكد أنه "صانع الملوك"



واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه "صانع الملوك" في الحزب الجمهوري، وذلك ردا على اعتبار بعض أركان الحزب أن نفوذه الحزبي آخذ في الضمور.

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وشدد ترامب على أن قوة تأييده في السباقات "أقوى بكثير اليوم مما كانت عليه قبل" الانتخابات الرئاسية 2020، مشيرا إلى "سجل شبه كامل لمرشحيه المفضلين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية الجمهورية".

وقال ترامب: "التأييد الذي حصلت عليه في إحصاء النصر لا تشوبه شائبة، وهذا ما يعتبره منظمو استطلاعات الرأي الحقيقيون أقوى تأييد في التاريخ السياسي للولايات المتحدة"، مضيفا: "هناك الكثير من السياسيين الحاليين الذين لم يكونوا في السلطة الآن لولا موافقتنا مثل الغراب القديم (اللقب الذي يطلقه على زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" في أواخر يناير أن 56% من الجمهوريين يصفون أنفسهم بأنهم أكثر دعما للحزب الجمهوري من ترامب، بينما قال 36% إنهم يرون أنفسهم مؤيدين لترامب أكثر من الحزب نفسه.

#ترامب

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