كان العبرية: أزمة جديدة تنتظر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

ذكرت إذاعة "كان" العبرية، اليوم الإثنين، أن هناك أزمة جديدة تنتظر الحكومة الإسرائيلية عقب نية القائمة الموحدة طرح مشروع قانون جديد في الكنيست يخص القرى البدوية في النقب.



ونقلت الإذاعة عن مسؤولين كبار في القائمة الموحدة، قولهم: إنهم سيطرحون على الكنيست بعد غد الأربعاء مشروع قانون ينص على منح امتيازات ضريبية للتجمعات السكانية البدوية "غير المعترف بها" في النقب، وذلك بخلاف موقف الائتلاف واللجنة الوزارية للتشريع.



وبحسب الإذاعة العبرية، فقد ألمح المسؤولون في القائمة الموحدة إلى أنه في حال لم يتم تمرير مشروع القانون هذا فإنهم سيغادرون قاعة الكنيست، وبالتالي سيبقى الائتلاف دون أغلبية خلال التصويت على مشاريع قوانين أخرى مثلما حصل بعد تجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين في النقب.



وذكرت الإذاعة، أن اللجنة الوزارية للتشريع أجلت أمس لمدة شهر واحد التصويت على القانون الذي ينص على منح الامتيازات الضريبية للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب مثل نظيرتها المعترف بها.