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بينيت الى البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء اسرائيلي

الإثنين 14 فبراير 2022 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت الى البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء اسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إلى البحرين في أول زيارة رسمية ومعلنة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين، حيث من المتوقع أن يلتقي، غدا الثلاثاء، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصره الخاص، كما سيلتقي رئيس الوزراء وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.

وتأتي زيارة بينيت للبحرين بعد عام وخمسة أشهر من توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين ضمن "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وشهرين بعد زيارة بينيت الأولى لدول الخليج، حيث زار دولة الإمارات واجتمع مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وذكر مكتب رئيس الحكومة في بيان مقتضب عممه على وسائل الإعلام أن "بينيت سيناقش مع قادة البحرين أهمية السلام والتنمية والازدهار في المنطقة، وعلى وجه الخصوص تعزيز القضايا السياسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".

#بينيت #البحرين

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