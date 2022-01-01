منع الشيخ رائد صلاح من السفر إلى الخارج لمدة شهر

القدس المحتلة / سما /

منعت سلطات الاحتلال الشيخ رائد صلاح من أم الفحم في الداخل من السفر إلى الخارج لمدة شهر وهي قابلة للتمديد لستة أشهر إضافية.

وقال المحامي خالد زبارقة لـ”القدس”: إن “ما تسمى بوزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أصدرت قرارًا بمنع الشيخ رائد صلاح من السفر للخارج لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر، وقد تم تسليمه القرار اليوم الإثنين”، مضيفًا أن القرار العنصري جاء لمنع الشيخ رائد صلاح من تلبية دعوات جاءت له من جمعيات ومؤسسات في الخارج بعد خروجه من السجن وقضاء 17 شهرًا في الحبس الانفرادي في السجون، و11 شهرًا في الحبس المنزلي.

يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح (62 عاما) ملاحق من قبل سلطات الاحتلال ويتم التحريض عليه من قبل المؤسستين الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال.