  1. الرئيسية
  2. الصحة

لا تحزن حال إصابتك بأوميكرون.. "خليط سحري" كتب سطور النجاة

الإثنين 14 فبراير 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا تحزن حال إصابتك بأوميكرون.. "خليط سحري" كتب سطور النجاة



وكالات / سما /

خلال أشهر معدودة، اجتاح المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" العالم، مخلفا وراءه ملايين المصابين، تعافى عدد كبير منهم واحتفظوا بأجسام مضادة للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19".

وينتاب البعض شعور بأنهم أقوياء للغاية، خاصة مع تعافيهم من "أوميكرون"، الذي منحهم أجساما مضادة تعطيهم مناعة قوية، فضلا عن أنهم كانوا قد تلقوا اللقاح في وقت سابق.

أظهرت دراسة حديثة من جامعة أوريغون الأميركية للصحة والعلوم أن مزيجا من الإصابة بـ"أوميكرون" واللقاح، يمكن أن تؤدي إلى "مناعة فائقة"، بصرف النظر عما إذا كانت العدوى قبل التطعيم أو بعده.

أما الخبير في الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا بيتر تشين هونغ، فيرى أن الأجسام المضادة تبدأ في الانخفاض لدى البشر بعد فترة تتراوح حوالى 3 إلى 6 أشهر".

وأضاف هونغ أنه من المحتمل أن يكون الأشخاص عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى.

ومع ذلك، أكد أنه عندما تبدأ الأجسام المضادة في التناقص، فإن هذا لا يعني أن جهاز المناعة قد نسي كيفية محاربة الفيروس.

وأوضح: "أن الأجسام المضادة مهمة لمنع هذا الهجوم الفيروسي الأول، لكن الجهاز المناعي الداخلي، والخلايا التائية والخلايا البائية، تظل نشطة لفترة طويلة".

وأشار إلى أن المناعة الهجينة التي تستمر وقتا طويلا تشمل اللقاح والعدوى الطبيعية بكورونا، معتبرا أنها أفضل من أي شيء آخر.

#فيروس كورونا #متحور أوميكرون #الصحة #المناعة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: اشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية تستهدف قوات الاحتلال

"أهلا بكم في الجحيم".. رئيس الأركان الأوكراني يوجه رسالة قوية إلى روسيا

"إسرائيل" تدرس طلبًا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا..تل أبيب تستعد لسيناريو سقوط كييف

فيديو: نقل بن غفير الى المستشفى بعد مهاجمته من قبل الشرطة في الشيخ جراح

المتهمون بمقتل نزار بنات يرفضون المثول أمام المحكمة العسكرية

أسعار صرف العملات

محدث: 10 اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية (صورو فيديو)

الأخبار الرئيسية

البطش: محادثات مع مصر حول ما يجري في الشيخ جراح وتوجه لفعل جماهيري شرق غزة

خبير أمني إسرائيلي: قائد الأركان كوخافي متغطرس وفاشل وأخفق بشكل مُدّوٍ بالحرب الأخيرة ضد حماس

sOeYh

شاهد : فيديو لاول مرة يظهر لحظة اغتيال شهداء نابلس قبل ايام

فيروس

4 وفيات و1776 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

تقديرات إسرائيلية : تصاعد التوتر بالشيخ جراح سيؤثر على غزة وتهديدات حماس جدية

الاتصالات الفلسطينية