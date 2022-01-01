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نصائح لحمايتك من الإصابة بهشاشة العظام

الإثنين 14 فبراير 2022 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لحمايتك من الإصابة بهشاشة العظام



وكالات / سما /

الإصابة بهشاشة العظام تعد من الأمراض القاسية، والمسببة للشعور بألم يصعب تحمله لدى الكثيرين، وهذا المرض ناتج لأسباب عديدة أبرزها قلة الكالسيوم في الجسم، وأيضًا فيتامين "د"، والسمنة.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن تجاهل علاج هشاشة العظام يعد من الأمور المسببة للإصابة بشلل الحركة، وزيادة فرص الإصابة أيضا بعدم القدرة علي الحركة.

وحول ذلك قدم التقرير العديد من النصائح للحفاظ علي صحة العظام وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، وذلك عن طريق التالي:

- من أفضل وأهم النصائح التخلص من الوزن الزائد، لأن السمنة لها سبب كبير في حدوث قلة كثافة العظام، ويزداد فرص الإصابة بالهشاشة.

- أكثر من تناول الأطعمة التي تحتوي علي البروتين النباتي والحيواني، فهي لها دور كبير في بناء عظام قوية، وامداد الجسم بالحديد والفيتامينات المهمة له، والحد من الإصابة بهشاشة العظام.

- أبتعد عن النحافة لأنها تزيد من إصابتك بهشاشة العظام نتيجة لقلة توفير الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لأنها تساهم بتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ومن هذه الأطعمة الأجبان والحليب والزبادي.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، ومنها الأسماك  التي لها دور كبير في الحفاظ على صحة العظام.

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