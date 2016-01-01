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تطبيق "زووم" يتجسس على مستخدمي حواسيب "ماك" بسبب ثغرة

الإثنين 14 فبراير 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق "زووم" يتجسس على مستخدمي حواسيب "ماك" بسبب ثغرة



وكالات / سما /

طرح تطبيق محادثات الفيديو والاجتماعات المرئية "زووم" حلًا خاصًا لإصلاح ثغرة أمنية قد تتسبب في ‏مشاكل خصوصية للمستخدمين.‏

وبسبب الثغرة، فقد شكا العديد من مستخدمي التطبيق من أن ميكروفونات حواسيبهم "ماك" تظل مشغلة ونشطة حتى بعد مكالماتهم واجتماعاتهم، بحسب رصد موقع "9to5Mac".

وقال متحدث باسم "زووم" في بيان رسمي، إنها حلت المشكلة من خلال تحديث "5.9.3" من التطييق الخاص بحواسيب "ماك"، مؤكدا أنه يمنع من ظهور ضوء المؤشر البرتقالي اللون بعد مغادرة الاجتماع أو مكالمة أو ندوة عبر الإنترنت.

كما نصح المتحدث المستخدمين بتحديث تطبيقهم لتصحيح الثغرة، وتشغيل التحديثات التلقائية للحصول على الإصدارات المستقبلية للتطبيق.

وقد واجه تطبيق "زووم" بعض مشكلات الخصوصية الخطيرة في الماضي، بما في ذلك إخبار المستخدمين بأن اجتماعاتهم محمية بالتشفير من طرف إلى طرف منذ عام 2016، لكنها في الحقيقة بدأت في طرح الميزة في عام 2020.

كما أنه في العام الماضي، وافقت "زووم" على دفع 85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمه بانتهاك الخصوصية، والسماح للمتصيدين بالدخول إلى محادثات الناس في ممارسة تسمى "زووم بومبينغ".

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