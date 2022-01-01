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خدمات المغازي يحسم "كلاسيكو" السلة الغزية

الإثنين 14 فبراير 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات المغازي يحسم "كلاسيكو" السلة الغزية



غزة / سما /

حسم خدمات المغازي "كلاسيكو" كرة السلة الغزية، بعد فوزه على خدمات البريج بنتيجة (66/62)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة، ضمن مباريات المجموعة الأولى في كأس الراحل "عبد الله الكرنز".

وتبادل الفريقان السيطرة على أرباع اللقاء، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:

الربع الأول: 11/25 لصالح خدمات المغازي 

الربع الثاني: 11/14 لصالح خدمات المغازي 

الربع الثالث: 13/19 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 14/21 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، محمد العالول، تامر قشطة، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي جاد أغا، ميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.

#خدمات المغازي #خدمات البريج #كلاسيكو #كرة السلة

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