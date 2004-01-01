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المخضرم "التلمس" يعلن اعتزال كرة القدم

الإثنين 14 فبراير 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المخضرم "التلمس" يعلن اعتزال كرة القدم



غزة / سما /

أعلن اللاعب الدولي السابق الكابتن زياد التلمس اعتزال كرة القدم ووضع حد لمسيرته الكروية، التي استمرت أكثر من "20" عاماً.

وقرر التلمس "20" عاماً، ترك ممارسة الرياضة،  والاكتفاء بعمله موظفاً في المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ويُعد التلمس أحد أبرز نجوم مركز خط الدفاع في لعبة كرة القدم خلال العقدين الماضيين، وسطع نجمه مع نادي خدمات الشاطئ الذي انتقل إليه أواخر عام 2005 قادماً من نادي المشتل.

وبدأ التلمس حياته لاعباً في قطاع الناشئين بنادي غزة الرياضي، وانتقل بعدها لصفوف فريق نادي المشتل، ومنه اختير لصفوف المنتخب الوطني عام 2004 من خلال المدرب عزمي نصار.

ولعب التلمس لعدة أندية أخرى، منها نادي شباب أبو ديس عام 2009، وكذلك نادي خدمات النصيرات عام 2020، ونادي نماء عام 2021. 

#زياد التلمس #كرة القدم #اعتزال

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