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شباب خانيونس ينتزع "التعادل" من ضيفه العميد

الإثنين 14 فبراير 2022 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب خانيونس ينتزع "التعادل" من ضيفه العميد



غزة / سما /

حسم التعادل الإيجابي (2-2)، المواجهة بين شباب خانيونس وضيفه غزة الرياضي، الأحد، ضمن الجولة 11 من الدوري الممتاز لأندية قطاع غزة.

وتقدم شباب خانيونس للمركز الثاني برصيد 18 نقطة، في حين تقدم غزة الرياضي للمركز السادس بـ15 نقطة.

حاول غزة الرياضي مباغتة أصحاب الدار، مستغلاً الحالة المعنوية العالية للاعبيه، في ظل التحسن الكبير في النتائج، رغم اعتماده على عدد كبير من لاعبيه الشبان، خاصة ربحي اشتيوي وتوفيق البيك.


وتمكن الرياضي من افتتاح التسجيل عبر ركنية لعبها محمود النيرب وتابعها المدافع طلال جندية برأسه في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرياضي (1-0).


في الشوط الثاني، سجل أصحاب الدار الهدف الثاني عبر اللاعب  عز الدين أبو راس.


ورغم ذلك، واصل الشباب محاولاته ونجح في تقليص النتيجة عن طريق رفيق عاشور.


منح هذا الهدف الثقة للاعبي الشباب، فشددوا من الضغط على مرمى الحارس إياد أبو دياب، وتمكنوا من إدراك التعادل عبر رأسية سليمان أبو عبيدة، لينتهي اللقاء (2/2).

#شباب خانيونس #غزة الرياضي #دوري الممتازة #غزة

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