تعيين "أول متحول جنسيا" في الإدارة الفيدرالية الأمريكية

وكالات

كشف الناشط المثلي الأمريكي، سام برينتون، عن تعيينه كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات في مكتب الطاقة النووية بوزارة الطاقة.

وعبر سلسلة تغريدات نشرها في "تويتر"، قال سام برينتون: "لدي بعض الأخبار الرائعة التي أشاركها معكم جميعا اليوم..لقد قبلت العرض للعمل كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات في مكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة".

وأضاف برينتون: "سأكون -على حد علمي- أول شخص متحول جنسيا في قيادة الحكومة الفيدرالية، لكن الأهم من ذلك، أنني سأكون مسؤولا عن إيجاد حلول لمشكلة كرست حياتي لها والتي تعثرت منذ عقود".

وأضاف: "نعم..أعلم أن الأمر لن يكون سهلا..نعم، أدرك أن هذا تحد هائل..نعم أنا مستعد لمواجهته".

وأكمل: "لا يمكنك أن تفهم كم أنا متحمس..متوتر، ولكن متحمس جدا جدا..أتمنى حقا أن أحتفل مع كل واحد منكم شخصيا لأن هذا هو اليوم الذي حلمت به لأكثر من عقد من الزمان".