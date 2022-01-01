  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تعيين "أول متحول جنسيا" في الإدارة الفيدرالية الأمريكية

الإثنين 14 فبراير 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين "أول متحول جنسيا" في الإدارة الفيدرالية الأمريكية



وكالات

كشف الناشط المثلي الأمريكي، سام برينتون، عن تعيينه كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات في مكتب الطاقة النووية بوزارة الطاقة.

وعبر سلسلة تغريدات نشرها في "تويتر"، قال سام برينتون: "لدي بعض الأخبار الرائعة التي أشاركها معكم جميعا اليوم..لقد قبلت العرض للعمل كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات في مكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة".

وأضاف برينتون: "سأكون -على حد علمي- أول شخص متحول جنسيا في قيادة الحكومة الفيدرالية، لكن الأهم من ذلك، أنني سأكون مسؤولا عن إيجاد حلول لمشكلة كرست حياتي لها والتي تعثرت منذ عقود".

وأضاف: "نعم..أعلم أن الأمر لن يكون سهلا..نعم، أدرك أن هذا تحد هائل..نعم أنا مستعد لمواجهته".

وأكمل: "لا يمكنك أن تفهم كم أنا متحمس..متوتر، ولكن متحمس جدا جدا..أتمنى حقا أن أحتفل مع كل واحد منكم شخصيا لأن هذا هو اليوم الذي حلمت به لأكثر من عقد من الزمان".

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: اشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية تستهدف قوات الاحتلال

"أهلا بكم في الجحيم".. رئيس الأركان الأوكراني يوجه رسالة قوية إلى روسيا

"إسرائيل" تدرس طلبًا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا..تل أبيب تستعد لسيناريو سقوط كييف

فيديو: نقل بن غفير الى المستشفى بعد مهاجمته من قبل الشرطة في الشيخ جراح

المتهمون بمقتل نزار بنات يرفضون المثول أمام المحكمة العسكرية

أسعار صرف العملات

محدث: 10 اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية (صورو فيديو)

الأخبار الرئيسية

sOeYh

شاهد : فيديو لاول مرة يظهر لحظة اغتيال شهداء نابلس قبل ايام

فيروس

4 وفيات و1776 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

تقديرات إسرائيلية : تصاعد التوتر بالشيخ جراح سيؤثر على غزة وتهديدات حماس جدية

شهيد برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية

جنين

بالفيديو: اشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية تستهدف قوات الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية