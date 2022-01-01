"PalPay" و"برطعة التعاونية" توقعان اتفافية للاستفادة من خدمات السداد الإلكتروني

رام الله / سما /

وقعت شركة PalPay الشركة الرائدة في حلول وخدمات السداد الإلكتروني، وجمعية برطعة التعاونية، اتفاقية تعاون للاستفادة من خدمات وأنظمة السداد الإلكتروني المتطورة التي تقدمها شركة PalPay، حيث تهدف الاتفاقية إلى تمكين المشتركين في برطعة من شحن عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الجمعية في بلدة برطعة شمال غرب مدينة جنين، حيث وقعها كل من مدير المبيعات والتسويق في شركة PalPay السيد شفيق بالي، نيابة عن مدير عام الشركة السيد معاوية القواسمي، ورئيس جمعية برطعة السيد محمد قبها، وذلك بحضور مدير علاقات العملاء في شركة PalPay السيد يوسف زيد، ومدير الجمعية السيد نائل قبها، والمدير المالي عبد الرؤوف قبها .

وحول توقيع الاتفاقية مع جمعية برطعة، أعرب السيد معاوية القواسمي عن اعتزازه بانضمام الجمعية إلى شركاء PalPay من أجل تقديم خدمات دفع إلكترونية مميزة للمواطنين، ستمكنهم من شحن عدادات المياه والكهرباء مسبقة الدفع بكل سهولة وأمان، كما ستسهم الاتفاقية في تمكين الجمعية من تطوير خدماتها عبر التحول إلى الدفع الإلكتروني والحداثة الرقمية.

وأكد القواسمي أن قاعدة شركاء PalPay تزداد يوماً بعد يوم في مختلف أرجاء الوطن، مما يبرهن على ثقة الزبائن والشركاء بخدمات الشركة، وعلى نجاحها المتواصل، مؤكداً أنه لم تسجل أي ملاحظات سلبية حول نظامها على مدار عملها مع المؤسسات، وذلك نتيجة التزام الشركة باستراتيجية تطوير الخدمات عبر اتباع أعلى معايير الجودة وبرمجيات الأمان الرقمي المعتمدة عالمياً والتي تكفل تقديم خدمات سداد إلكتروني عالية الجودة والأمان، وبالتالي توفير خدمات دفع إلكتروني مميزة يستحقها المواطن والمؤسسات على السواء.

كما أوضح القواسمي أن الشركة اليوم باتت تمتلك أكبر شبكة من نقاط البيع الموزعة في كافة المحافظات، مما مكنها من التوسع في السوق وتوفير خدماتها لمختلف الشرائح والقطاعات، وذلك ينسجم مع توجه الشركة في المساهمة في تعزيز قدرات المؤسسات الخدماتية والتجارية والأكاديمية وغيرها وتمكينها من تحسين قدرتها على تحصيل مبيعاتها وإيراداتها وبالتالي ضمان استدامتها واستمراريتها في تطوير الخدمات. وأضاف أن الشركة تحرص على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني مما يسهم في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، بحيث تستفيد مختلف الشرائح لا سيما في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز الخدمات بالإضافة إلى شريحة الزبائن ممن لا يمتلكون حسابات بنكية.

وبدوره، عبر السيد شفيق بالي عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع جمعية برطعة التعاونية، مثمناً ثقة الجمعية في الشركة وخدماتها والتي ستسهم في التسهيل على المشتركين من خلال تجربة خدمات الدفع الإلكتروني وشحن العدادات مسبقة الدفع في أي وقت وبكل سهولة عبر أنظمة شركة PalPay الحديثة ومحفظتها الإلكترونية "PalPay محفظتي"، حيث تمتاز أنظمة الشركة ببرمجيات وتقنيات عالية الجودة والدقة.

من ناحيته، رحب السيد محمد قبها بوفد شركة PalPay معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والشراكة مع الشركة، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في تمكين المشتركين من شحن عدادات المياه والكهرباء مُسبقة الدفع وإدارة شؤون حياتهم بكل سهولة وأمان، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأكد قبها أن التحول إلى خدمات الدفع الإلكتروني والدخول في شراكة مع شركة PalPay، يأتي في إطار سعي الجمعية إلى تطوير خدماتها ومواكبة التطور الرقمي والذي يسهم في تعزيز خدمات الجمعية وتمكينها من تقديم خدماتها على أتم وجه للمواطنين في برطعة.