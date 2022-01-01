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موسكو: واشنطن تخطط لتعبئة خلايا متطرفة نائمة في سوريا ضد قوات الحكومة وروسيا وإيران

الإثنين 14 فبراير 2022 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: واشنطن تخطط لتعبئة خلايا متطرفة نائمة في سوريا ضد قوات الحكومة وروسيا وإيران



وكالات - سما-

أعلنت موسكو أنها تملك معلومات عن نية الاستخبارات الأمريكية استغلال متطرفين في سوريا لتنفيذ عمليات ضد قوات حكومة دمشق وروسيا وإيران.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأحد بأن مجموعة القوات الروسية في سوريا تملك معلومات عن وجود خطط لدى الاستخبارات الأمريكية لتعبئة متطرفين نائمين في سوريا لتنفيذ عمليات ضد عناصر قوات الأمن المحلية وعسكريي روسيا وإيران، وفقا لما نقلت عنه وكالة "تاس".

وقال الدبلوماسي البارز إن القوات الروسية في سوريا تتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع أي حوادث محتملة من هذا النوع.

وسبق أن أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الاستخبارات الأمريكية تخطط لتعبئة خلايا متطرفة نائمة في العاصمة السورية دمشق وريفها ومحافظة اللاذقية لشن هجمات مركزة على عناصر لأجهزة الأمن السورية والقوات الروسية والإيرانية.

ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه التصعيد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا ذروته.

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