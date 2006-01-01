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حارس ميلان يحقق رقما غائبا عن النادي منذ 18 عاما

الإثنين 14 فبراير 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حارس ميلان يحقق رقما غائبا عن النادي منذ 18 عاما



وكالات / سما /

حقق الفرنسي مايك مايغنان حارس مرمى ميلان الإيطالي البالغ 26 عاما، اليوم الأحد، رقما غائبا عن صفوف "الروسونيري" منذ عام 2006.

ونجح مايغنان في صناعة هدف ميلان الوحيد في المباراة التي فاز فيها "الروسونيري" على ضيفه سامبدوريا 1-0 ضمن الجولة الـ25 من "الكالتشيو"، بعد أن أرسل كرة طولية إلى زميله البرتغالي رافائيل لياو الذي انفرد بالمرمى وهز الشباك في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، أن مايغنان أول حارس لميلان يصنع هدفا في الدوري الإيطالي منذ عام 2006، عندما قام حينها الحارس البرازيلي ديدا بنفس الأمر ضد فريق أسكولي.

يذكر أن مايغنان انتقل من ليل الفرنسي إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 14.5 مليون يورو، لتعويض جيانلويجي دوناروما الذي رفض تجديد عقده وانتقل مجانا إلى باريس سان جيرمان.

#ميلان #مايك مايغنان

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