خبر سار في باريس قبل مواجهة ريال مدريد

وكالات / سما /

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خبراً ساراً بشأن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبيل مواجهة الفريق المقبلة ضد ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء المقبل.

ويستقبل الفريق الباريسي نظيره الملكي في ملعب حديقة الأمراء، في لقاء بمرحلة الذهاب بدور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا، في الوقت الذي حامت فيه الشكوك حول تواجد نيمار في اللقاء.

وأوضحت صحيفة تيليجراف البريطانية، أمس الأحد، أن نيمار تدرب مع بقية زملائه اليوم، وشارك في المران الجماعي دون أي مشاكل، وأكمل الحصة التدريبية، في إطار سعيه لبذل كل جهده للمشاركة ضد الريال.

بدورها أفادت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية الاذاعية بأن نيمار سيتواجد في قائمة باريس لمواجهة ريال مدريد، حال عدم حدوث أي مفاجآت اليوم أو غداً، قبل إعلان المدرب ماوريسيو بوتشيتينو عن القائمة.

ويسعى الفريق الباريسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، تريحه قبل لقاء العودة في مارس المقبل، والذي سيقام في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد