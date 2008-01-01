فيديو.. برشلونة يتنزع تعادلاً مثيراً أمام إسبانيول

وكالات / سما /

انتزع فريق برشلونة تعادلاً مثيراً أمام جاره إسبانيول بهدفين لمثلهما في ديربي كتالونيا.

واستضاف فريق إسبانيول جاره برشلونة ضمن فعاليات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، وفشل أصحاب الأرض في خطف الفوز من البرسا.

وكان إسبانيول أمام ثوانٍ فقط من تحقيق الانتصار الأول أمام برشلونة منذ 13 عاماً، حيث كانت آخر مرة فاز فيها إسبانيول على البرسا كانت في موسم 2008 / 2009 بنفس النتيجة 2/1، ولكن نجح البلاوجرانا في خطف التعادل.

ودخل فريق برشلونة سريعاً أجواء المباراة بهدفٍ في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول عبر اللاعب بيدري بعد عرضية متقنة من جوردي ألبا.