فيديو.. برشلونة يتنزع تعادلاً مثيراً أمام إسبانيول

انتزع فريق برشلونة تعادلاً مثيراً أمام جاره إسبانيول بهدفين لمثلهما في ديربي كتالونيا.
واستضاف فريق إسبانيول جاره برشلونة ضمن فعاليات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، وفشل أصحاب الأرض في خطف الفوز من البرسا.
وكان إسبانيول أمام ثوانٍ فقط من تحقيق الانتصار الأول أمام برشلونة منذ 13 عاماً، حيث كانت آخر مرة فاز فيها إسبانيول على البرسا كانت في موسم 2008 / 2009 بنفس النتيجة 2/1، ولكن نجح البلاوجرانا في خطف التعادل.
ودخل فريق برشلونة سريعاً أجواء المباراة بهدفٍ في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول عبر اللاعب بيدري بعد عرضية متقنة من جوردي ألبا.
وعلى عكس سير المباراة، نجح إسبانيول في تسجيل هدف التعادل بطريقة رائعة بالدقيقة 40 عبر اللاعب داردير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.
وفي الشوط الثاني، قدّم إسبانيول أحد أفضل مستوياته منذ فترة، ونجح أصحاب الأرض بعدها بتسجيل هدف التقدم عبر راؤول دي توماس مهاجم ريال مدريد السابق بالدقيقة 64 بصناعة من صاحب الهدف الأول.
وحاول برشلونة العودة بالنتيجة، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح الهولندي لوك دي يونج من تسجيل هدف التعادل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لكلاً من جيرارد بيكيه، وروبيادو لاعب إسبانيول بعد تشاجر اللاعبان.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد إسبانيول للنقطة 30 في المركز الثالث عشر، بينما وصل رصيد برشلونة للنقطة 38 في المركز الخامس.