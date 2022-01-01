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فيديو.. ليفربول يعود بالنقاط الثلاث من ميدان بيرنلي

الإثنين 14 فبراير 2022 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يعود بالنقاط الثلاث من ميدان بيرنلي



وكالات / سما /

عاد ليفربول بالنقاط الثلاث من مواجهة بيرنلي، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصار قوامه هدف دون رد في ملعب تيرف مور.

وحل رجال المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ضيوفاً ثقالاً على أرضية تيرف مور لخوض مباراة الأسبوع الخامس والعشرين من البريميرليج، الذي يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيبه.

حاول ليفربول الوصول لشباك أصحاب الأرض في وقت مبكر، لكن المحاولات التي شنها رجال كلوب لم تؤت ثمارها، وفي نفس الوقت لم تفلح محاولات بيرنلي في مباغتة الريدز خلال أول نصف ساعة من اللقاء.

وعكر البرازيلي فابينيو بياض النتيجة بعدما سجل الهدف الأول لمصلحة فريقه عند حدود الدقيقة 40، مستغلاً حالة من الارتباك في الخط الخلفي لبيرنلي ليسدد الكرة ويتصدى لها الحارس، قبل أن يتابعها اللاعب ذاته ويضعها داخل الشباك.

ولم يعرف لوح النتيجة أي تغيير في الشوط الثاني رغم تعدد المحاولات من كلتا الجهتين، ليحصد ليفربول 3 نقاط ترفع نقاطه للرقم 54 في وصافة جدول الترتيب.

#ليفربول #بيرنلي #الدوري الإنجليزي

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