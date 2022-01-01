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استجابة خجولة للإسرائيليين في أوكرانيا لدعوات المغادرة

الإثنين 14 فبراير 2022 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استجابة خجولة للإسرائيليين في أوكرانيا لدعوات المغادرة



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الرحلات الجوية المدنية التي تغادر أوكرانيا إلى إسرائيل ليست ممتلئة.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤولين قولهم: "إن الرحلات الجوية المدنية التي تغادر أوكرانيا إلى إسرائيل ليست ممتلئة، وسط دعوات عاجلة من قبل المسؤولين للإسرائيليين لمغادرة البلاد بعد توقعات بغزو روسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأوضح المسؤولون، أن شركات الطيران الإسرائيلية مستعدة لإضافة المزيد من الرحلات الجوية، لكن الطلب غير موجود الآن.

من جهتها، أكدت مصادر في صناعة الطيران لإذاعة "كان" العامة أنه بالكاد يوجد إسرائيليون يغادرون أوكرانيا، مع إشغال منخفض في كل رحلة متجهة إلى إسرائيل.

في حديثه إلى الإذاعة، قال نائب وزير الخارجية عيدان رول إن الوزارة تفضل توخي الحذر الشديد بدلا من المخاطرة بعدم القيام بما يكفي بينما لا تزال قادرة على ذلك.

وأضاف: "بينما تسحب دول أخرى موظفيها الدبلوماسيين، ترسل إسرائيل موظفين إضافيين إلى سفارتها في كييف".

ومن المقرر أن تغادر 32 رحلة جوية أوكرانيا متوجهة إلى إسرائيل في الأسبوع المقبل، بما في ذلك 10 رحلات خلال 48 ساعة القادمة. وما زالت شركات الطيران تتجه إلى أوكرانيا من مطار بن غوريون.

وتقدر وزارة الخارجية أن هناك 10-15 ألف إسرائيلي في أوكرانيا، بمن فيهم مزدوجو الجنسية. 

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت المواطنين الإسرائيليين في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية على "العودة إلى الوطن" ما دام بإمكانهم ذلك.

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