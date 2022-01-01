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فيديو: نقل بن غفير الى المستشفى بعد مهاجمته من قبل الشرطة في الشيخ جراح

الإثنين 14 فبراير 2022 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: نقل بن غفير الى المستشفى بعد مهاجمته من قبل الشرطة في الشيخ جراح



القدس المحتلة/سما/

اعتدى عناصر من ​الشرطة الإسرائيلية​ على عضو ​الكنيست الإسرائيلي​ اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال محاولة جديدة لإخلاء "مكتبه البرلماني"  في حي الشيخ جراح ب​القدس​  المحتلة. 

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية  أغمي على بن غفير وتم نقله إلى المستشفى.


وكان قد أشار عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" الإسرائيلي، وعضو في حزب "ميرتس"، موسى راز، في وقت سابق من اليوم، تعليقا على إعادة بن غفير افتتاح مكتبه في ​مدينة القدس​ المحتلة، الى أن الأخير يريد إشعال حرب في المدينة، مشيرا الى أن "إعادة إيتمار بن غفير فتح مكتبه في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة تعني إشعال حرب جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين في المدنية".

وذكر موسى راز أن عضو الكنيست الآخر، إيتمار بن غفير وصل مع نشطاء يمينيين إلى حي الشيخ جراح ليعمل على تأجيج الوضع في مدينة القدس، كما فعل من قبل حينما اشتعلت المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية في شهر أيار من العام الماضي.

هذا ونشر بن غفير على مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحا أكد من خلاله عودته إلى الخيمة التي سبق أن نصبها في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وهي الخطوة التي سبق وأقدم عليها وأدت إلى اندلاع أعمال عنف بالمدينة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل و​الفصائل الفلسطينية​ ب​قطاع غزة​ في أيار الماضي.

#ايتمار بن غفير

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