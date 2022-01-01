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شاهد: تفكيك مكتب بن غفير في الشيخ جراح

الأحد 13 فبراير 2022 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تفكيك مكتب بن غفير في الشيخ جراح



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية فككت مكتب عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، الذي وضعه صباح اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس.

جاء ذلك بعد تقرير ذكرته قناة 14 العبرية، أن هناك محاولات لإقناع عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لتفكيك وإخلاء مكتبه من حي الشيخ جراح بالقدس، والذي كان قد وضعه اليوم في الحي.


وبحسب القناة العبرية حينها، فإن رئيس بلدية القدس موشيه ليون يتوسط بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وبن غفير لإقناع الأخير بإخلاء مكتبه من الشيخ جراح لمنع أي تدهور أمني.

ووفقًا للقناة، فإنه سيكون مقابل هذه الخطوة أن تضع الشرطة الإسرائيلية حارسًا أمنيًا لعائلة المستوطن التي تدعي تعرضها لهجمات يومية من قبل فلسطينيين.

وقال  إيتمار بن غفير عبر تويتر"  تخطت الشرطة الليلة كل الحدود، جاء العشرات من رجال الشرطة يستخدمون العنف الشديد ضد نشطاء اليمين وضدي، وحاولوا تدمير المكتب البرلماني في الشـيخ جـراح، لم نخطط، لكننا سنبقى هنا الليلة.

#مكتب بن غفير #الشيخ جراح #القدس المحتلة

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