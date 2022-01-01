القناة 14 العبرية : رئيس الموساد الاسرائيلي زار تركيا سرا

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناى 14 العبرية عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الموساد الى تركيا مؤخرا.

واستندت القناة الـ 14 الى تقارير الجرائد التركية عن زيارة قام بها مسؤولون اسرائيليون الى تركيا واحتملت ان يكون رئيس جهاز الموساد هو أحد هؤلاء المسؤولون .

واضافت القناة ان هناك علاقات وثيقة بين الموساد وجهاز المخابرات التركي وان مستوى هذه العلاقات كان رفيعا وقويا اثناء قيادة الرئيس السابق للموساد "يوسي كوهين".

وادعت القناة ان الموساد والمخابرات التركية احبطا 12 هجوما مسلحا في تركیا على الاقل.

وكانت صحيفة يديعوت احرونوت قد أوردت يوم الخميس الماضي ان مدير عام وزارة الخارجية الصهيونية قد زار تركيا سرا في الشهر الماضي للتنسيق بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس كيان الاحتلال "اسحاق هرتسوغ" الى تركيا.