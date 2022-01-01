  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القناة 14 العبرية : رئيس الموساد الاسرائيلي زار تركيا سرا

الأحد 13 فبراير 2022 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 14 العبرية : رئيس الموساد الاسرائيلي زار تركيا سرا



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناى 14 العبرية عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الموساد الى تركيا مؤخرا.

واستندت القناة الـ 14 الى تقارير الجرائد التركية عن زيارة قام بها مسؤولون اسرائيليون الى تركيا واحتملت ان يكون رئيس جهاز الموساد هو أحد هؤلاء المسؤولون .

واضافت القناة ان هناك علاقات وثيقة بين الموساد وجهاز المخابرات التركي وان مستوى هذه العلاقات كان رفيعا وقويا اثناء قيادة الرئيس السابق للموساد "يوسي كوهين".

وادعت القناة ان الموساد والمخابرات التركية احبطا 12 هجوما مسلحا في تركیا على الاقل.

وكانت صحيفة يديعوت احرونوت قد أوردت يوم الخميس الماضي ان مدير عام وزارة الخارجية الصهيونية قد زار تركيا سرا في الشهر الماضي للتنسيق بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس كيان الاحتلال "اسحاق هرتسوغ" الى تركيا.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يواصل الارتفاع امام الشيكل

فيديو : الطفل فواز القطيفان يروي مرحلة اختطافه ويكشف طرق التعذيب التي تعرض لها ..

"أهلا بكم في الجحيم".. رئيس الأركان الأوكراني يوجه رسالة قوية إلى روسيا

"إسرائيل" تدرس طلبًا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا..تل أبيب تستعد لسيناريو سقوط كييف

رئيس الأركان الأوكراني مخاطباً القوات الروسية: أهلاً بكم في الجحيم

"فتوح": مهلة حتى أيلول لتنفيذ مطالبنا أو "صراع مفتوح" مع الاحتلال

عالم أزهري مهاجم راغب علامة: يدعو لنشر الدياثة بين الرجال وإشاعة الفاحشة

الأخبار الرئيسية

جنين

بالفيديو: اشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية تستهدف قوات الاحتلال

محدث: 11 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية

4444

محدث: ارتفاع حصيلة الاصابات في الشيخ جراح الى 31

ايتمار

شاهد: تفكيك مكتب بن غفير في الشيخ جراح

سسس

جيش الاحتلال يقتحم السيلة الحارثية لهدم 4 منازل

الاتصالات الفلسطينية