المدير العام لـ"إيبو" يدعو إلى تعزيز دور الإذاعات في مناصرة القضايا الإسلامية

وكالات - سما-

دعا الدكتور عمرو الليثي المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية /إيبو/، إلى تعزيز دور الإذاعات في مناصرة القضايا الإسلامية المشتركة، وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس الشريف.

كما أكد الليثي ،في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق الـ13 من فبراير كل عام، حرص اتحاد الإذاعات الإسلامية على العمل مع الدول الأعضاء لاستثمار البرامج الإذاعية في تجديد الخطاب الديني، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي، ومكافحة خطابات التطرف والإسلاموفوبيا، مع العمل على تعزيز التفاهم والتعايش بين الثقافات والأديان المختلفة.. منوها ،في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها هيئات البث في الدول الأعضاء، وحرصها على تعزيز العمل الإسلامي المشترك في المجال الإذاعي.

وقال المدير العام لـ/إيبو/ إنه على الرغم من مرور أكثر من قرن على انطلاق البث الإذاعي، ومع ما شهده العالم من انفجار معلوماتي، وتعدد هائل في مصادر المعلومة ووسائل نقلها، إلا أن الإذاعة لا تزال تحتل مكانتها كمصدر إعلامي ومعرفي موثوق.. مضيفا أن "اليوم العالمي للإذاعة يمثل فرصة لإعادة التأكيد على القيم الأساسية التي قام عليها العمل الإذاعي، والمتمثلة في نشر المعرفة، وإيصال المعلومة الصحيحة والخبر الموثوق، إضافة إلى نقل قصص الناس، وخلق مناخ تفاعلي مع المتلقين في كل مكان" .