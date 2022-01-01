  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صورة: نواب أردنيون يطالبون بتبني تقرير “أمنستي” واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

الأحد 13 فبراير 2022 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: نواب أردنيون يطالبون بتبني تقرير “أمنستي” واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري



عمان/سما/

طالب نواب أردنيون في مذكرة رسمية بعثوا بها إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، بتبني تقرير منظمة العفو الدولية واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري.

وجاء في المذكرة التي وقعها 25 نائبا أردنيا، إنه بناء على الجرائم المتواصلة التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وانتزاع الملكيات وتطهير عرقي واستمرار حصار غزة ومحاولات تهويد القدس بناء على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” والذي يصنف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني بأنها جرائم فصل عنصري، وبما أن فلسطين هي قضية الأردن والعرب الأولى نطالب المجلس الموقر بتبني ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية وتعميمه واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري.

كما طالب النواب الأردنيون بإظهار هذا القرار إعلاميا بفضح دولة الاحتلال وفي الوقت نفسه مخاطبة المنظمات الدولية ومنابر البرلمانات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بمتابعة ذلك.



---

#الاردن #عمان
---

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يواصل الارتفاع امام الشيكل

فيديو : الطفل فواز القطيفان يروي مرحلة اختطافه ويكشف طرق التعذيب التي تعرض لها ..

"أهلا بكم في الجحيم".. رئيس الأركان الأوكراني يوجه رسالة قوية إلى روسيا

"إسرائيل" تدرس طلبًا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا..تل أبيب تستعد لسيناريو سقوط كييف

رئيس الأركان الأوكراني مخاطباً القوات الروسية: أهلاً بكم في الجحيم

"فتوح": مهلة حتى أيلول لتنفيذ مطالبنا أو "صراع مفتوح" مع الاحتلال

عالم أزهري مهاجم راغب علامة: يدعو لنشر الدياثة بين الرجال وإشاعة الفاحشة

الأخبار الرئيسية

جنين

بالفيديو: اشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية تستهدف قوات الاحتلال

محدث: 11 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية

4444

محدث: ارتفاع حصيلة الاصابات في الشيخ جراح الى 31

ايتمار

شاهد: تفكيك مكتب بن غفير في الشيخ جراح

سسس

جيش الاحتلال يقتحم السيلة الحارثية لهدم 4 منازل

الاتصالات الفلسطينية