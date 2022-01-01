"إسرائيل" تدرس طلبًا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا..تل أبيب تستعد لسيناريو سقوط كييف

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس طلبا من أوكرانيا للحصول على مساعدات عسكرية، بحسب ما أفادت هئية البث الإسرائيلية ("كان 11").

وذلك في ظل تزايد دعوات الدول، بما فيها إسرائيل، لرعياها إلى مغادرة أوكرانيا، وسحب الطواقم الدبلوماسية أو الخفض حضورها، في مواجهة احتمال غزو روسي محتمل لهذا البلد.

وقال لبيد، في إحاطة صحافية: "لدينا فترة زمنية محدودة للغاية لإخراج الإسرائيليين من أوكرانيا، استعدادًا لاحتمال إغلاق الأجواء، على الرغم من أنه في الوقت الحالي، لا يبدو أن ذلك سيحدث".

وأعلن لبيد أنه توصل إلى تفاهمات مع نائبة وزير الخارجية الأوكراني، حول إمكانية فتح ممثلة رسمية إضافية للحكومة الإسرائيلية في مدينة لفيف في الغرب الأوكراني، بعيدا عن مناطق التصعيد المحتمل.



وفي سياق متصل قال الصحفي الاسرائيلي باراك رافيد من موقع واللا العبري "تفسيري لما تحدث به لابيد: "إسرائيل" تستعد لسيناريو سقوط كييف.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأوكراني:" استقبلنا طائرتي نقل قادمتين من الولايات المتحدة محمّلتين بـ 180 طناً من الأسلحة اليوم، وفي المجموع استقبلنا 17 طائرة على متنها 1500 طن أسلحة." حسب القناة 12 العبرية