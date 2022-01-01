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وفاة الرياضي الفلسطيني الكبير علي ابو السعيد برفح

الأحد 13 فبراير 2022 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الرياضي الفلسطيني الكبير علي ابو السعيد برفح



غزة/سما/


قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل لقاء قمة الدوري في قطاع غزة، بين اتحاد الشجاعية المتصدر وخدمات رفح الوصيف، إلى الثلاثاء المقبل.

جاء قرار التأجيل، بناءً على طلب خدمات رفح، نظراً للرحيل المفاجئ لأحد أساطير النادي النجم علي أبو السعيد، الذي توفى إثر نوبة قلبية.

ونعى مجلس إدارة خدمات رفح ولجانه العاملة وأجهزته الفنية ولاعبوه وجماهيره، أحد أعمدة الرياضة الفلسطينية وأسطورة النادي عبر الأجيال، علي أبو السعيد " 57 عاماً " الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعلن النادي الحداد وتعليق كافة الأنشطة لمدة 3 أيام.

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