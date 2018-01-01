مصرع عامل في ورشة بناء قرب باقة الغربية

باقة الغربية/سما/

لقي شخص، يبلغ 44 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث عمل ببلدة برديس حنا قرب باقة الغربية، اليوم الأحد.

وأفادت مصادر مطلعة أن ضحية الحادث عامل من منطقة الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا، الساعة 13:17، حول إصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء ببرديس حنا، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا إلى المكان كان العامل فاقدا للوعي إثر إصابته من قضيب حديدي، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وأحالت الشرطة سائق الشاحنة، البالغ 34 عاما من سكان شفاعمرو، ومدير الأمان، ومدير الورشة، للتحقيق في مركز للشرطة في "زخرون يعقوب".

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 10 عمال لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

من مكان الحادث (تصوير: اتحاد الإنقاذ)

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، وارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء، وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد فلسطينيون وأجانب.