وفاة الأسير المحرر خليل علي قيس من نحف

الجليل/سما/

توفي الأسير المحرر الحاج خليل علي قيس من قرية نحف في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، وشُيّع جثمانه، اليوم الأحد الثانية ظهرا في المقبرة الجديدة.

ونعت الحركة الأسيرة في أراضي 48 الأسير المحرر خليل علي قيس (أبو صبري)، وقالت إنه "كان من طلائع الحركة الوطنية، حيث انضم مبكرا لصفوف المقاومة الفلسطينية، وشارك في الكثير من المهمات الوطنية، حتى تم اعتقاله في العام 1970، حيث أمضى 12 عاما في سجون الاحتلال. وتوفي بعد مرض عضال ألم به في السنوات الأخيرة".

كما نعت اللجنة الشعبية في نحف الأسير المحرر ببالغ الحزن والأسى، مشيرة إلى دوره النضالي ومناقبه الوطنية الأصيلة.

هذا، وتستقبل العائلة وفود المعزين في قاعة مسجد الرحمن في حارة القلعة بقرية نحف.