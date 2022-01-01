الاحتلال يخصص 57 مليون شيقل لحماية منازل مستوطني غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

خصص وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مبلغ 57 مليون شيقل، بهدف تكثيف حماية منازل المستوطنين في غلاف غزة وخاصة مستوطنة سديروت.

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت فإن القرار اتخذ على خلفية نجاح شظية صاروخ للمقاومة باختراق سمك نافذة شقة سكنية خلال عملية “حارس الأسوار”/ العدوان الأخير على غزة، ما أدى لمقتل مستوطن.

ووفقًا للموقع، فإن غانتس اتفق مع نائبه ألون شوستر على تخصيص هذا المبلغ لزيادة سمك وأبعاد الحماية للمنازل وخاصة الشقق السكنية في البنايات ما فوق الطابق الثالث.

وأشار إلى أن القرار اتخذ بعد توصية من الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية، وفي ظل المعلومات الاستخبارية عن تطوير المقاومة الفلسطينية قدراتها الصاروخية، ولذلك ستكون النوافذ الجديدة أكثر سمكًا وحماية.

ولفت الموقع إلى أن ذلك لا يشمل جميع مستوطنات غلاف غزة، كما أنه لا يشمل المنازل الخاصة في سديروت، ويشتمل فقط على المباني.