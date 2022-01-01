بينيت ولبيد يكرران دعوة الإسرائيليين لمغادرة أوكرانيا

القدس المحتلة / سما /

افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، الأحد، بدعوة الإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها، على إثر تقارير أميركية عن غزو روسي قريب لأوكرانيا. كما عقد وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم، مداولات لتقييم الوضع في أوكرانيا.

وقال بينيت مخاطبا الإسرائيليين في أوكرانيا: "عودوا إلى البلاد. عليكم ألا تتحملوا مخاطر زائدة. ولا تنتظروا وضعا ترغبوا فيه بالعودة بشكل كبير، فهذا سيكون مستحيلا. تحلوا بالمسؤولية عن حياتكم، وغادروا أوكرانيا بأسرع ما يمكن وعودوا إلى البلاد".

من جانبه، قال لبيد في ختام مداولات في وزارته لتقييم الوضع في أوكرانيا، إنه "نواصل الاستعداد من أجل إعادة الإسرائيليين من أوكرانيا. وهناك 10 رحلات جوية في الـ48 ساعة المقبلة. ويجري التخطيط لـ32 رحلة جوية خلال الأسبوع القريب. وأدعو مواطني إسرائيل إلى الصعود إلى هذه الرحلات الجوية".

ويعقد بينيت مداولات، مساء اليوم، حول الوضع في أوكرانيا، وستتناول هذه المداولات وضع اليهود، وليس الإسرائيليين فقط، في أوكرانيا. وسيشارك في هذه المداولات وزراء الخارجية والداخلية و"الشتات" والمواصلات واستيعاب الهجرة، إلى جانب مسؤولين آخرين. ودعا وزير "الشتات"، نحمان شاي، الأوكرانيين اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى تواجد قرابة 15 الف إسرائيلي في أوكرانياحاليا. وكانت إسرائيل قد أصدرت، أمس، تحذير سفر إلى أوكرانيا وطالبت الإسرائيليين هناك بمغادرتها فورا.

وجاء ذلك في أعقاب إبلاغ الإدارة الأميركية إسرائيل بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن غزوا روسيا لأوكرانيا سيحدث بعد غد، الثلاثاء، وأن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال كهذا.

وأوعز مكتب بينيت للوزراء بعد إطلاق تصريحات في الموضوع وعدم إظهار موقف واضح أو تقديم تحليلات حول التوتر الروسي – الأوكراني. كذلك زود مكتب بينيت الوزراء بقائمة رسائل يوجهونها من خلال وسائل الإعلام وطولب الوزراء بالالتزام بها في تصريحاتهم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، إنها تلقت قرابة 5 آلاف طلب من إسرائيليين في أوكرانيا بالعودة إلى إسرائيل، فيما أوعز وزير الأمن، بيني غانتس، للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لإمكانية المساعدة بإعادة إسرائيليين.