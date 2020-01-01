الصحة الإسرائيلية: 96 وفاة و18 الف إصابة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

شخصت 18020 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل، أمس السبت، بينما سجلت 96 حالة وفاة تأثرا بالفيروس بنهاية الأسبوع، في وقت لوحظ عودة الارتفاع بالحالات الخطيرة، حسبما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا، سجلت 2156 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك تبلغ الإصابات النشطة 299361 إصابة نشطة.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، بلغ الإجمالي التراكمي للحالات التي سجلت منذ الإعلان عن تفشي كورونا في اسرائيل في آذار/مارس 2020، حوالي 3404548 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 9466 حالة وفاة.

ورغم الانخفاض في معامل تناقل العدوى (R)، لوحظ عودة الارتفاع في الحالات الخطيرة، وكذلك الإصابات التي يتم تسريها وربطها بأجهزة التنفس.

ويرقد في المستشفيات ، 2415 مصابا، بينهم 1057 مصابا بحالة خطيرة بعد أن كانوا يوم الجمعة 999 مصابا.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن 328 مصابا وصفت حالتهم بالحرجة، بينما 290 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، و1067 يرقدون في المستشفيات بحالة طفيفة و290 بحالة متوسطة.

ومع انحسار الموجة الخامسة وتراجع المنحنى الوبائي، لوحظ العزوف عن إجراء فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضي أخذ 68977 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 26.12% موجبة.

وسجل الأسبوع الأخيرة تراجعا في إصابات ووفيات كورونا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث سجلت 240312 إصابة بتراجع بنسبة 37.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 909 إصابات خطيرة بتراجع بنسبة 27.2%، فيما سجلت 233 حالة وفاة بتراجع بنسبة 39%.